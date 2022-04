La Stramilano torna dopo due anni, obiettivo 50mila iscritti

(ANSA) - MILANO, 28 APR - Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia torna il 15 maggio per le strade della città la corsa più famosa e amata, la Stramilano, che è giunta alle sua 49esima edizione. L'obiettivo di quest'anno è arrivare a 50 mila iscritti per eguagliare la partecipazione degli anni pre Covid.

"Fino ad ora siamo arrivati attorno alle 8 mila persone iscritte ma abbiamo appena iniziato - ha spiegato il presidente della Stramilano Michele Mesto -. Il 3 maggio apriamo il centro Stramilano in Duomo e le persone arriveranno ad iscriversi".

Quest'anno madrina della manifestazione sarà Giorgia Rossi, giornalista sportiva. "Ci voleva il ritorno della Stramilano perché è una gara che mancava, molto milanese, adatta a tutti - ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala -. I cittadini devono essere un po' tolleranti perché ci saranno delle strade chiuse e si devono godere un po' l'atmosfera". In vista c'è anche lo sciopero indetto dal sindacato Sulpm della Polizia locale per quella giornata: "cercheremo di fare tutto il possibile contando sul fatto che ci saranno delle adesioni ma anche la possibilità di mettere qualcuno in campo", ha aggiunto Sala.

La corsa, come da tradizione, si svilupperà in tre grandi eventi: Stramilano 10 chilometri, Stramilanina di 5 chilometri e Stramilano Half Marathon. (ANSA).