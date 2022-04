A Milano rilancio per storico cinema Arlecchino del centro

(ANSA) - MILANO, 28 APR - A febbraio, dopo la crisi dovuta alla pandemia, sembrava destinato alla chiusura, ma è salvo e verrà rilanciato da un nuovo progetto culturale il cinema Arlecchino di Milano, una delle storiche sale rimaste in centro città. Si chiama 'Cinema al centro' il progetto promosso da Cineteca Milano, realtà nata nel 1947 che custodisce oltre 40 mila pellicole, e Regno del Cinema, realtà imprenditoriale della famiglia Quilleri, che darà nuova vita e una nuova programmazione allo storico cinema milanese.

"La magia della sala non la può togliere nessuno, da appassionato di cinema e da sindaco sono qua per congratularmi per questo che è un atto di coraggio - ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenuto alla presentazione del progetto -. Oggi gestire una sala cinematografica è un atto di coraggio e passione. In questa nostra realtà dove sembra tutto virtuale bisogna credere alla magia dei luoghi". Il cinema Arlecchino sarà aperto a tutti i festival cinematografici e dialogherà con le altre sale di Regno del cinema, Eliseo e Colosseo. Sarà aperto alle scuole di Milano anche come luogo di confronto e dibattito e alle altre realtà culturali del centro città. La programmazione comprenderà il cinema contemporaneo con maggiore rilevanza artistica, rassegne classiche in collaborazione con archivi internazionali, soprattutto europei.

Attenzione sarà dedicata ai film in lingua originale ma il cinema aprirà le porte anche ad eventi musicali, abbinati a film anche muti.

"Vorrei che partisse da Milano un rilancio del cinema italiano, europeo, non blockbuster - ha spiegato Davide Quilleri -, che quello ci sarà sempre. L'auspicio è che questo sia un laboratorio". Quella che ha salvato il cinema Arlecchino "è un'operazione controcorrente - ha concluso l'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi -. Il cinema in centro è anche un presidio serale molto importante. Mi farò parte attiva con il ministero della Cultura per far partire un dibattito da Milano sull'importanza e il futuro di questi luoghi". (ANSA).