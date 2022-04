Picchiato fuori discoteca, ragazzi lo filmano senza aiutarlo

(ANSA) - CREMONA, 27 APR - Un pugno al volto, un ragazzo che cade a terra e tutti gli altri intorno che riprendono la scena senza che nessuno, se non dopo diversi istanti, lo aiuti.

L'aggressione in diretta social è successa nei giorni scorsi all'esterno della diacoteca Magika a Bagnolo Cremasco, in provincia di Cremona.

Le immagini, riprese con uno smartphone, stanno circolando su diverse pagine social locali. Raccontano quanto avvenuto nella notte tra sabato e domenica.

Sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Crema, affiancati dal personale del servizio di emergenza del 118 della Croce verde cittadina.

Il ragazzo rimasto a terra è stato poi soccorso e trasportato all'ospedale di Crema: non ha riportato gravi conseguenze ed è stato dimesso. Le indagini dell'Arma sono in corso, con gli inquirenti che hanno ascoltato diversi testimoni e acquisito il video. (ANSA).