Gambizzato e abbandonato davanti all'ospedale nel milanese

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Un uomo di 32 anni, di origini straniere, è stato gambizzato e poi abbandonato davanti all'ospedale di Garbagnate, nel milanese, in via Forlanini. E' successo oggi intorno alle 19.30.

L'uomo, un marocchino che non sarebbe in pericolo di vita, ha raccontato ai carabinieri, in un italiano stentato, di essere stato ferito all'interno del Parco delle Groane, tra i Comuni di Cesate e Solaro. Due connazionali lo avrebbero caricato in auto e lasciato sanguinante a poca distanza dall'ospedale, dove è stato notato da un cittadino italiano, che ha subito chiamato il 112. Se le generalità esibite sono quelle vere, il ferito è un irregolare ma non ha precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti: in passato avrebbe solo violato alcune norme relative al contenimento del Covid.(ANSA).