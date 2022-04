Donna uccisa nell'Adda: autopsia conferma morte per annegamento

(ANSA) - BERGAMO, 27 APR - Romina Vento è morta per annegamento: lo ha confermato l'autopsia, eseguita sul corpo della donna di 44 anni morta nell'Adda la sera di martedì di settimana scorsa, finita in acqua sull'auto guidata dal convivente Carlo Fumagalli che l'ha poi annegata a Fara Gera d'Adda, dove la coppia viveva con i figli di 10 e 15 anni.

L'esame è stato eseguito all'obitorio dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dal medico legale dell'Università di Pavia Luca Tajana, che si è riservato di depositare gli esiti fra 60 giorni. Già certo invece che la donna sia morta per annegamento: non sono invece emerse ulteriori lesioni. Lo stesso compagno aveva ammesso a pm e carabinieri di averla annegata nell'Adda. (ANSA).