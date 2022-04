AstraZeneca apre nuova sede a Mind in ex area Expo

(ANSA) - MILANO, 27 APR - AstraZeneca è la prima azienda privata a trasferirsi a Mind, il Milano Innovation District, che si trova sull'ex area Expo. "La nostra sede al Mind sarà la nuova casa per più di 300 dei nostri colleghi che attualmente lavorano qui a Milano - ha spiegato l'amministratore delegato e presidente di AstraZeneca Italia, Lorenzo Wittum nel corso dell'inaugurazione della nuova sede -. Questo è un trasferimento strategico per AstraZeneca perché qua ci sono tutte le premesse per accelerare su ricerca e innovazione, che sono parte del nostro Dna".

"La presenza di AstraZeneca - ha aggiunto Igor De Biasio, Amministratore Delegato di Arexpo - è un segnale straordinario, testimonia che con Mind si sta realizzando un distretto dell'innovazione all'avanguardia a livello internazionale".

Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa , ha sottolineato come "oggi è una giornata importante perché questo è il segno tangibile di come l'Italia deve essere attrattiva e lo è nei confronti di investimenti importanti. Oggi c'è una consapevolezza diversa, cioè che destinare risorse alla ricerca e alla salute significa fare un investimento e non un costo. Per una sanità che non si prende solo cura della malattia ma della persona", ha concluso. (ANSA).