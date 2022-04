Milano: Sala, su bilancio possibile decreto in tempi brevi

(ANSA) - MILANO, 26 APR - "In questi giorni il governo chiederà un parere agli organi che decidono su questa materia, se i fondi sono utilizzabili, intendo gli avanzi di bilancio.

Nel caso contrario credo che faranno un decreto e da quello che mi hanno detto lo dovrebbero fare abbastanza rapidamente, perché noi per chiudere il bilancio entro il 31 maggio dobbiamo approvarlo in giunta e fare le commissioni e andare poi in Consiglio comunale". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato dell'aiuto che il governo darà alla città per chiudere il bilancio attraverso l'utilizzo dell' avanzo dello scorso anno.

"Noi chiediamo di utilizzare i nostri soldi di avanzo dello scorso anno, sono positivo e credo che la situazione si risolverà bene - ha concluso a margine del forum del 'Welfare, Milano città giusta' - e riusciremo a fare approvare dal Consiglio comunale il bilancio entro il 31 luglio". (ANSA).