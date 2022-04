Maltempo, allagamenti nel Nord Milano

(ANSA) - MILANO, 26 APR - I vigili del fuoco sono intervenuti con diverse squadre questa sera per allagamenti in più punti della città, soprattutto nella zona nord e nord-ovest, a causa del forte temporale che si è abbattuto su Milano a partire dalle 21.30. Al momento non si è registrato un innalzamento anomalo dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro, anche se la situazione viene monitorata attentamente.

L'assessore alla sicurezza del comune di Milano, Marco Granelli, ha scritto su Facebook: "Forte temporale sulla parte nord della città. Preoccupazione per i sottopassi. Mm sta seguendo con i monitor che controllano i livelli e il funzionamento delle pompe". E ancora: "La criticità è su Negrotto dove dobbiamo ampliare le vasche. Stanno intervenendo anche le squadre. Pelucchi e Galesi del Municipio 8 sono attenti e seguono il problema aiutandoci a fare interventi celeri".

(ANSA).