In Lombardia calo ricoveri in intensiva per covid, 22 le vittime

(ANSA) - MILANO, 26 APR - A fronte di 23.366 tamponi effettuati sono 2.715 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Lombardia, con un tasso di positività dell'11,6% (in leggera diminuzione rispetto a ieri quando era al 12,2%).

In terapia intensiva sono ricoverati in 37 (-5) mentre nei reparti ordinari sono 1.215 (+44).

Ventidue le vittime per un totale di 39.854 dall'inizio della pandemia.

La situazione provincia per provincia: a Milano i positivi sono stati 873 di cui 444 a Milano città, a Bergamo 225, a Brescia 425, Como 166, Cremona 58, Lecco 93, Lodi 35, Mantova 83, Monza e Brianza 220, Pavia 224, Sondrio 30, a Varese, infine,164.

