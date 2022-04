Guidava ubriaco,domiciliari dopo 12 anni

(ANSA) - CARATE BRIANZA, 26 APR - Un operaio di 47 anni é stato arrestato dai Carabinieri perché deve scontare ai domiciliari 8 mesi di condanna per aver tamponato due ragazze con la sua auto mentre era ubriaco, 12 anni fa a Carate Brianza (Monza).

Allora l'uomo, mentre era alla guida della sua Y10, aveva tamponato una Volkswagen Golf con a bordo due 2oenni, fortunatamente rimaste illese. Dai controlli era emerso che l'uomo non avesse mai conseguito la patente e non avesse l'assicurazione ed era stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza e multato per le altre violazioni al codice della strada. Dopo oltre un decennio é scattata l'esecuzione della condanna. (ANSA).