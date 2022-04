Gdf Milano sequestra in negozio falsi bijoux di marchi famosi

(ANSA) - MILANO, 26 APR - Vendeva in negozio orecchini e collane, anelli e bracciali con il logo di Chanel e Louis Vuitton, ma anche di Bulgari e Yves Saint-Laurent: la guardia di finanza di Milano ne ha sequestrati in tutto 700 bijoux in un punto vendita che si trova in un centro commerciale.

Il titolare è stato denunciato a piede libero, mentre è stato multato un grossista che in un locale aveva stoccato 272mila prodotti cosmetici senza l'etichettatura. Prodotti che sono stati sequestrati dal primo Nucleo Operativo Metropolitano di Milano. La guardia di finanza sta anche facendo dei controlli per ritirare altra merce già arrivata nei punti vendita. (ANSA).