Gdf Lodi sequestra 180 kg di petardi detenuti illegalmente

(ANSA) - LODI, 26 APR - La GdF di Lodi ha sequestrato in un magazzino alle porte della città oltre 38.000 prodotti destinati alla vendita e non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale oltreché ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute. Si tratta di adesivi per unghie, perle e strass decorative, utensileria per bricolage, articoli di bigiotteria tra i quali orecchini, piercing e bracciali e prodotti per la cura della persona. Il titolare dell'attività è stato denunciato.

La merce era già sugli scaffali per la vendita ma sprovvista delle informazioni minime identificative del prodotto che devono invece essere presenti in modo visibile, leggibile e in lingua italiana sulle confezioni o sulle rispettive etichette.

Mancavano, in particolare, il nome del produttore o l'importatore, il Paese di origine e la natura dei materiali impiegati per la realizzazione. I prodotti sono quindi stati ritenuti non conformi agli standard di sicurezza. L'impresa ispezionata è stata segnalata alla Camera di Commercio. Il titolare dovrà pagare una sanzione di 103mila euro.

Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati anche 8.400 giochi pirotecnici per un peso di 180 chili, detenuti illegalmente poiché stoccati in un locale dell'azienda senza l'osservanza dei requisiti di sicurezza in materia antincendio.

(ANSA).