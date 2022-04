Frana in provincia di Bergamo, isolate 380 persone

(ANSA) - BERGAMO, 26 APR - I 380 abitanti di Valgoglio, centro delle Prealpi in provincia di Bergamo, sono isolati da stamani a causa di una frana provocata dalle piogge.

La frana è scesa intorno alle 9,30 sulla strada provinciale tra Gromo e Valgoglio, sopra l'abitato di Colarete. Sul posto sono intervenuti i tecnici della Provincia di Bergamo, insieme al sindaco Bruno Bosatelli. Gli operai sono al lavoro per rimuovere pietre e detriti ma i tempi non si prospettano brevi.

Sempre a causa nel maltempo sono caduti dei massi ad Aviatico e un altro smottamento si è registrato tra Sovere e Gandino, sempre nella Bergamasca. (ANSA).