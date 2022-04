Bullismo: ragazzo aggredito, due denunce nel Cremonese

(ANSA) - CREMONA, 26 APR - Sono stati individuati e denunciati alla Procura dei minori di Brescia dagli agenti del commissariato di Crema due minorenni, stranieri e residenti nel Cremasco, ritenuti tra i principali responsabili dell'aggressione accaduta a gennaio in via XX Settembre, a Crema, ai danni di un ragazzo che era in compagnia di due ragazze. I tre erano stati avvicinati da un gruppo di una decina di coetanei che avevano cominciato a deriderli e provocarli.

Alla reazione del ragazzo, il gruppo lo aveva colpito a calci e pugni. Era stato portato al pronto soccorso con ferite alla testa e al collo. Gli aggressori erano riusciti a fuggire prima dell'arrivo delle forze di Polizia.

Le indagini degli agenti del Commissariato, con l'analisi dei filmati delle videocamere, le informazioni di testimoni e le individuazione fotografiche hanno consentito di individuare i due principali autori delle violenze e a ricostruire la vicenda che va ricondotta, a detta degli investigatori, a meri atti di bullismo.

Negli ultimi mesi - spiega il Commissariato - si sono verificati a Crema alcuni episodi di violenza che hanno avuto come protagonisti gruppi di giovani i quali, soprattutto di sera nei fine settimana, si sono resi protagonisti di aggressioni e violenze nei confronti di loro coetanei.

Il Commissariato ha da subito potenziato la presenza sul territorio in particolare nelle zone della movida. (ANSA).