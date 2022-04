25 aprile: madre Andy Rocchelli, ponte tra guerra e liberazione

(ANSA) - PAVIA, 25 APR - "Va costruito un ponte tra il fragore delle armi di oggi e il 25 aprile di 77 anni fa, che mise a tacere le armi. La Resistenza italiana fu il frutto di un disperato bisogno di pace e di una condanna totale della guerra". Lo ha dichiarato oggi a Pavia in piazza Italia, nella manifestazione indetta dal Comune per il 25 aprile, la professoressa Elisa Signori, docente di Storia Contemporanea all'Università di Pavia, direttrice dell'Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell'età contemporanea e madre di Andy Rocchelli, il fotoreporter pavese ucciso nel Donbass nel 2014.

"Il pavese Teresio Olivelli, fascista, dopo aver partecipato con convinzione alla sciagurata offensiva in Russia, sulla scorta di quella tragica esperienza operò una profonda revisione critica, al pari di tanti suoi coetanei - ha ricordato Elisa Signori -. Tornato in Italia, diventò 'ribelle' combattendo contro fascismo e nazismo, sino a trovare la morte in un campo di concentramento. Oggi quanti dei soldati russi che combattono in Ucraina si rendono conto dell'insensatezza di questa aggressione militare? In Russia è bandita anche la parola guerra: sino a quando resterà l'attuale bavaglio all'opinione pubblica e all'informazione?".

A margine del suo intervento, Elisa Signori ha definito "pretestuose le polemiche che hanno coinvolto l'Anpi, che sostiene con razionalità la ricerca della pace. Oggi si parla troppo di missili, esplosivi e armi: parliamo invece di pace, come ci ricorda sempre anche Papa Francesco, se non vogliamo che tutto vada distrutto". Nessun cenno invece alla drammatica vicenda di suo figlio: "Andy ha fatto una sua scelta coraggiosa, ma oggi non è il caso di mescolare la sua storia con la festa del 25 aprile". (ANSA).