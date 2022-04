Tiro a volo: Cdm; oligarca russo Lisin arrivato Lonato

(ANSA) - LONATO DEL GARDA, 22 APR - L'oligarca Vladimir Lisin, secondo 'Forbes' l'uomo più ricco di Russia, 're dell'acciaio' e amico personale del Presidente Vladimir Putin, è arrivato a Lonato del Garda, dove è in corso la 'tappa' della Coppa del Mondo di tiro a volo. La sua presenza al Tav Concaverde non è casuale, infatti Lisin, nonostante le innumerevoli richieste di sue dimissioni (per ultima, ieri quella del governo australiano per bocca del ministro dello Sport Richard Colbeck) o al Cio affinché venga sollevato dall'incarico, continua a essere il presidente della Issf, ente mondiale degli sport del tiro (a segno e a volo).

Ma le critiche e i commenti gli scivolano addosso, compreso il fatto che in molti paesi (come Norvegia, Svezia, Usa e Australia) sia stato dichiarato "persona non gradita".

Oltretutto, finora Lisin non è stato colpito da sanzioni e divieti a carico di tutti gli altri uomini d'affari e dirigenti del suo paese, e viaggia in possesso di passaporto diplomatico di San Marino. Così non ha alcuna intenzione di lasciare l'incarico, e anzi ha fatto sapere che vuole ricandidarsi.

"Non potevamo impedirgli di venire, non tocca a noi decidere", il commento che filtra dal Tav di Lonato, impianto all'avanguardia nel mondo del tiro che ha ospitato varie edizioni dei Mondiali e degli Europei. (ANSA).