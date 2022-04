Maestro di arti marziali arrestato per violenza sessuale

(ANSA) - MILANO, 22 APR - Un maestro di arti marziali di 52 anni è stato arrestato in provincia di Brescia per violenza sessuale aggravata e si trova ai domiciliari. L'ordinanza eseguita dai carabinieri è stata emessa dal Gip di Brescia, su richiesta della Procura.

L'uomo avrebbe sfruttato il suo ruolo carismatico di maestro di arti marziali per creare un rapporto di dipendenza psicologica con allievi ed allieve che frequentavano la sua palestra spingendoli a sessioni di sesso di gruppo cui talvolta avrebbe partecipato direttamente e insieme alla moglie (denunciata). Alcune donne hanno denunciato di aver subìto violenze sessuali durante queste occasioni. (ANSA).