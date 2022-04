Esce Giovani per sempre di Alan Sorrenti

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Dopo vent'anni di assenza dalle scene e a quarantacinque dalla pubblicazione di "Figli delle stelle" torna Alan Sorrenti con "Giovani per sempre" per Ala Bianca Group (il primo, nuovo singolo che anticipa l'album previsto per l'autunno) e il 28 maggio lo presenta live al MI AMI (Milano), in un'anteprima assoluta.

L'Alan Sorrenti di Giovani per sempre è prodotto da Stefano Ceri, specialista nello street pop italiano e negli incroci tra cantautorato e dancefloor. Il video - diretto e animato da Marcello Mosca, con l'art direction di Roberto Ortu e la partecipazione di Emiliano Mait Mattia come aiuto animatore - è nato disegnando su fogli fotogramma per fotogramma, che solo in un secondo momento hanno subito un processo di digitalizzazione.

"Alan - racconta Mosca - è un uomo gentile, sensibile e sinceramente appassionato di quello che fa. Il primo step con lui è stato quello di lavorare al design del suo personaggio.

Voleva che ci fossero le tre versioni dei suoi tre periodi musicali: quando faceva prog e portava i capelli lunghi e la barba, il suo periodo LA con i baffi, i pantaloni a zampa e il completo bianco e il sé contemporaneo, con occhiali da sole arancioni e il mullet. Soprattutto sui capelli abbiamo lavorato parecchio: mi ha bocciato diverse versioni prima di darmi il via libera per animare, voleva che li "scompigliassi" sempre di più". E chiude sulla camminata, centrale e ricorrente nel video: "Ho pensato a un incedere grintoso e gagliardo alla John Travolta nella sequenza iniziale di Saturday Night Fever. Quando ne ho parlato ad Alan, mi ha detto che aveva in mente proprio la stessa reference e così non ho avuto dubbi che sarebbe stata quella giusta. Che altro dire? Godetevi il ritorno del maestro".

