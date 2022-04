Covid: 9.195 i nuovi positivi in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 22 APR - A fronte di 65.635 tamponi effettuati, sono 9.195 i nuovi positivi in Lombardia, con un rapporto del 14%. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva che sono 37 (-2), aumentano di 7 quelli in altri reparti che sono 1203. Sono 36 i decessi, per un totale complessivo di 39.748 vittime da inizio pandemia.

I nuovi casi sono 2.965 a Milano, di cui 1.178 in città, a Bergamo 651, a Brescia 1.149, a Como 551, a Cremona 298, a Lecco 395, a Lodi 153, a Mantova 471, a Monza e in Brianza 781, a Pavia 539, a Sondrio 175, a Varese 791. (ANSA).