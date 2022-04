25 aprile: in Cineteca Lucy, trans sopravvissuta a Dachau

(ANSA) - MILANO, 22 APR - Lucy Salani è la donna trans più anziana d'Italia. E' stata uomo e donna, disertore, prigioniero nel campo di concentramento di Dachau, prostituta: la sua storia, raccolta nel docufilm 'C'è un soffio di vita soltanto' arriva alla Cineteca di Milano il 26 aprile, in occasione della festa della liberazione e del primo LGBT+ History Month Italia.

Alla sua prima edizione italiana, si tratta di una ricorrenza celebrata in diversi paesi nel mondo per ricordare la storia della comunità LGBT+, per stimolarne l'autoconsapevolezza, incoraggiare la lotta per l'uguaglianza e contrastare l'omolesbobitransfobia.

La proiezione, cui parteciperà la stessa Lucy Salani, è organizzata dai Sentinelli di Milano, Acet (Associazione per la cultura e l'etica transgender), Anpi Municipio 9 Milano, in collaborazione con il Teatro Elfo Puccini e Cineteca Milano.

Alla serata parteciperanno anche i registi del documentario Matteo Botrugno e Daniele Coluccini, per un momento di incontro con il pubblico. (ANSA).