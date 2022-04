Uccide la madre di botte in Brianza e avvisa i carabinieri

Una donna di 58 anni Fabiola Colnaghi,è stata uccisa a calci e pugni dal figlio di 24 anni, Davide Garzia, al culmine di una lite, ad Aicurzio, (Monza). A quanto emerso è stato lo stesso omicida a telefonare al 112 e confessare il delitto. Sul posto sono al lavoro i carabinieri e il Nucleo Rilievi Scientifici del Comando Provinciale di Monza.

Madre e figlio vivevano insieme, mentre secondo la testimonianza di alcuni vicini, il marito della donna era morto da tempo.

È in corso l'interrogatorio di Davide Garzia, il 24enne reo confesso dell'omicidio della mamma, aggredita brutalmente nella loro abitazione di Aicurzio (Monza). Fermato dopo il delitto, il giovane è in caserma a Vimercate per rispondere alle domande degli inquirenti. A quanto emerso tra i due i dissidi erano sempre più frequenti, ma sulla natura delle tensioni i carabinieri stanno sentendo amici e familiari. Sarà necessaria l'autopsia per accertare le cause del decesso della donna, verosimilmente colpita dal figlio con un pugno al volto e poi caduta a terra, poi forse nuovamente percossa, fino a morire. Sulla dinamica del delitto sono al lavoro i militari della compagnia di Vimercate e del Nucleo Investigativo di Monza.