Il rilancio di Grande Cucina tra grandi cuochi e giovani da scoprire

Un ‘talent prize’ e un parterre di super chef (da Chicco Cerea a Carlo Cracco, Cesare Battisti ed Eugenio Boer), per tenere a battesimo il nuovo corso dl magazine Grande Cucina diretto da Federico Lorefice. Obiettivo del contest sarà identificare e valorizzare le nuove generazioni di talenti, attraverso quattro grandi aree del settore: Cucina, Bere miscelato, Sala, Pasticceria da Ristorazione.

Novità anche per la rivista del gruppo DBInformation, (divisione food ItalianGourmet): il neodirettore, in carica dallo scorso gennaio, ha da tempo annunciato un rinnovamento della testata, con voci nuove e punti di vista tecnici. Ciò a rinforzare il percorso di una testata che per oltre un ventennio ha esplorato e raccontato la crescita della cucina nazionale, in rapporto continuo con il mondo della ristorazione e dell’hotellerie: c’è dunque attesa per l’uscita del numero del nuovo debutto, previsto il prossimo mese di maggio.

Per il ‘Grande Cucina Talent Prize’, la cerimonia di premiazione è invece prevista il 15 giugno presso il campus gastronomico Congusto Gourmet Institute. L’importanza di valorizzare i giovani cuochi emergenti è stata rimarcata da Cracco, secondo cui “oggi la fragilità nell’emergere è accentuata”, in un contesto in cui la pandemia “ha finito con il destabilizzare il percorso dei giovani, di cui invece vanno coltivati talento e professione”. Chicco Cerea (ristorante Da Vittorio), invece, rimarca l’importanza della continuità e del tramandare il mestiere, perché “arriva sempre momento in cui il desiderio di trasmettere la propria esperienza e realizzazione diventa estremamente importante”.