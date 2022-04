Giornata terra: murales ecologici invitano a piantare alberi

(ANSA) - MILANO, 21 APR - Tre murales ecologici di alberi, a grandezza naturale, saranno dipinti in occasione della Giornata della Terra a Londra, Berlino e Milano per "We Grow Trees" la nuova campagna di Treedom, la prima piattaforma digitale al mondo per piantare e regalare alberi.

Con queste opere, Treedom sosterrà l'obiettivo di piantare 20.000 alberi proprio nel periodo tra la Giornata della Terra e la Giornata Mondiale dell'Ambiente del 5 giugno. I murales saranno infatti accompagnati dall'immagine di un codice QR e coloro che lo scansioneranno con il proprio smartphone, saranno portati direttamente al sito della campagna. Qui avranno la possibilità di piantare uno o più alberi. Per ognuno degli alberi che saranno piantati dagli utenti, Treedom ne pianterà un altro.

"Piantare alberi - ha detto Federico Garcea, ceo di Treedom - è un'azione concreta, che chiunque, grazie a Treedom, può fare e che può essere un ulteriore aiuto per ridurre la quantità di CO2 in atmosfera. Ciò che è importante è piantare l'albero giusto, nel luogo giusto, nel modo giusto e farlo collaborando con le comunità locali che degli alberi sono i custodi. Ogni giorno è la Giornata della Terra, ogni giorno è la Giornata dell'Ambiente". (ANSA).