Autismo: Casellati all'inaugurazione del Festival In&Aut

(ANSA) - MILANO, 21 APR - Sarà la presidente del Senato Elisabetta Casellati a inaugurare la prima edizione di In&Aut Festival, evento che si terrà a Milano dal 13 al 15 maggio per sensibilizzare il grande pubblico sui temi dell'inclusione sociale e lavorativa delle persone affette da disturbi dello spettro autistico.

Ad aprire i lavori del Festival alla Fabbrica del Vapore ci sarà quindi la presidente Casellati assieme al sindaco di Milano Giuseppe Sala e al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana che daranno il via a tre giorni di dibattiti, incontri e presentazioni dedicati al tema dell'autismo con associazioni, esperti, esponenti del mondo scientifico e politico e imprenditori.

Uno degli obiettivi principali del festival è infatti incoraggiare e sostenere tutte le iniziative in grado di incrociare domanda e offerta sul mercato del lavoro tra persone disabili in cerca di occupazione e aziende intenzionate ad assumere. (ANSA).