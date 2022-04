Ambiente: Coca-Cola introduce i tappi 'legati' alle bottiglie

Anche un tappo può aiutare l'ambiente, soprattutto se, una volta aperta la bottiglia di plastica, le resta attaccato per una linguetta rendendo più facile la raccolta e il riciclo. Per questo, con due anni d'anticipo rispetto alla direttiva europea, Coca-Cola ha deciso di introdurre i tethered caps, ovvero i tappi legati, a partire dalle confezioni di Fuze Tea da questo mese per poi estenderla a tutte le confezioni in Pet, già completamente riciclabili, dei suoi marchi principali "Il nostro obiettivo - ha spiegato Cristina Camilli, Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali Coca-Cola Italia - è quello di ridurre l'impatto delle nostre confezioni e lavoriamo ogni giorno in termini di innovazione per consentire alle persone di gustare le nostre bevande, in maniera sostenibile per loro e per il pianeta". "I nuovi tappi di Fuze Tea - ha aggiunto - sono solo l'ultimo risultato del nostro impegno per rendere sempre più concreto il concetto di economia circolare e invitare a riciclare correttamente, smaltendo insieme bottiglia e tappo".