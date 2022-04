Per gioco salta su lucernario e cade in metro, ferito dodicenne

(ANSA) - MILANO, 20 APR - Un ragazzino di dodici anni è rimasto ferito in modo non grave ieri sera precipitando nella stazione della linea verde della metropolitana di Milano alla stazione di Famagosta, da una sorta di lucernario, con base in cemento e la sommità in plastica rinforzata, sul quale era saltato per gioco. Una caduta ripresa in un video poi pubblicato sul web.

Il ragazzo, a quanto è stato ricostruito, stava giocando con alcuni amici ed è saltato sulla struttura, rompendola e precipitando per alcuni metri. Sul posto, oltre agli operatori del 118, anche una Volante della Questura, una pattuglia della Polizia locale e il personale dell'Atm. Il dodicenne è stato portato in ospedale ma non ha fratture e le sue condizioni non sono gravi.

Atm, da parte sua, ha avviato gli opportuni accertamenti per capire quanto è successo. (ANSA).