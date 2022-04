Musica: Alice canta Battiato a Milano

(ANSA) - MILANO, 20 APR - Con il maestro siciliano ha condiviso non solo momenti importanti della sua carriera, ma una vera affinità artistica e spirituale: oggi Alice canta Battiato, in un concerto fissato il 27 aprile al teatro degli Arcimboldi, che fa parte di un tour cominciato l'anno scorso A Milano, Alice si esibirà accompagnata dal maestro Carlo Guaitoli - già stretto collaboratore di Battiato da alcuni decenni anche come direttore d'orchestra - che dirigerà per I Solisti Filarmonici Italiani. "Il compositore e autore che sento più vicino e affine, non solo musicalmente, è sicuramente Franco Battiato e da molto tempo, nei vari progetti live e discografici, - racconta Alice - canto le sue canzoni, quelle a cui sento di poter aderire pienamente. Già nel 1985 gli ho reso omaggio con l'album Gioielli rubati e questo programma in qualche modo ne è il naturale proseguimento". In questo tour, "Interpreto canzoni che appartengono ai suoi diversi periodi compositivi, alcune mai cantate prima d'ora e altre che abbiamo cantato insieme per la prima volta nel 2016, nel Tour Battiato e Alice. E poi non ho potuto fare a meno di una breve incursione anche nelle sue cosiddette canzoni mistiche, senza dimenticare quelle nate dalle nostre numerose collaborazioni a partire dal 1980 e che abbiamo scritto insieme come Per Elisa, i nostri duetti oserei dire storici e anche i brani che Franco ha scritto più recentemente per me, Eri con me e Veleni, inclusi rispettivamente nei miei ultimi album Samsara e Weekend".

"Ora più che mai - conclude l'artista - è mio profondo desiderio essere semplice strumento insieme a Carlo Guaitoli, per quel che possiamo cogliere e accogliere, di ciò che Franco Battiato ha trasmesso attraverso la sua musica e i suoi testi, in questo suo straordinario passaggio sulla Terra." (ANSA).