Musei: Brera torna a piena capienza e si rinnova

(ANSA) - MILANO, 20 APR - La Pinacoteca di Brera - che con la fine dello stato d'emergenza torna a capienza piena - si presenta al suo pubblico con una serie di novità e alcune conferme, la più importante delle quali è che la prenotazione resta obbligatoria per i visitatori.

Come segno di normalità tornano gli sgabelli e le panche da disegno e si allunga l'orario di apertura dalle 8:30 alle 19:15.

I visitatori, oltre a poter sfruttare l'ingresso gratuito ogni prima domenica del mese, troveranno ad accoglierli una serie di nuove didascalie.

Già prima della pandemia, Brera aveva inaugurato una serie di didascalie d'autore firmate da scrittori come Tiziano Scarpa e Orhan Pamuk. A queste si aggiungono però una nuova serie di spiegazioni ed approfondimenti sui dipinti. Ci sono quelle legate alle tre grandi religioni monoteiste, affidate a monsignor Timothy Verdon, i rabbini Chava Koster e Lawrence Weschler, e la scrittrice statunitense musulmana Ausma Zehanat Khan che hanno analizzato opere di Carpaccio, Vincenzo Foppa, Zenale e Palma il Vecchio.

Hanno invece letto le opere di Ambrogio Lorenzetti, Rembrandt e Giorgio Morandi i tre artisti asiatici contemporanei selezionati dal curatore di arte contemporanea di Brera Maurizio Bortolotti: il malesiano Chan Kok Hoii, il pittore indiano Bose Krishnamachari e il cinese Yang Fudong. A questi si aggiunge lo scrittore nigeriano americano Teju Cole che ha curato la didascalia di 'Natura morta con strumenti musicali' di Evaristo Baschenis.

Una nuova serie di didascalie, disponibili dal 28 aprile invece di soffermarsi sui quadri, è stata dedicata alle cornici.

Il mattino del 28 aprile (e poi ancora del 12 e 26 maggio) si potranno vedere in anteprima i bassorilievi di due dei quadri simbolo di Brera - La cena in Emmaus di Caravaggio e Il bacio di Francesco Hayez - che sono stati realizzati da Francesco Petrella per essere sistemati accanto alle opere originali in modo che funzionino come didascalie tattili per ipo e non vedenti. A queste si aggiunge un QRcode che permette di ascoltare un'audiodescrizione delle opere. Per una Brera sempre più aperta ed inclusiva. (ANSA).