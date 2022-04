Mostre: il realismo ucraino in Triennale a Milano

(ANSA) - MILANO, 20 APR - Incontri, riflessioni, dialoghi con artisti, intellettuali, scienziati ucraini e internazionali in preparazione del Padiglione dell'Ucraina alla 23ª Esposizione Internazionale Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries, che si terrà dal 15 luglio all'11 dicembre 2022: è il progetto Planeta Ukrain di Triennale Milano, che il 27 aprile presenta una mostra di dipinti e un incontro tra artisti.

Unica istituzione culturale internazionale a far parte dal 1928 del BIE Bureau International des Expositions, Triennale Milano garantirà la presenza del Padiglione dell'Ucraina, che sarà curato dallo scrittore Gianluigi Ricuperati con Lidiya Liberman, attrice, e Anastasia Stovbyr, pianista. Intanto, il 27 aprile verrà inaugurata la mostra Ukrainian Realism, che resterà aperta fino al 22 maggio 2022. L'esposizione riunisce le opere pittoriche, ricevute in prestito per gentile concessione del Teatro della Cooperativa, di diversi pittori ucraini degli anni Settanta e Ottanta del Novecento tra cui Anatoliy Shapovalov Gavrilovic, Dovzhenko Anatoly Ivanovich, Vadim Demjanovich Valigura. Sono immagini improntate al realismo socialista, che ritraggono in modo quasi fotografico le fabbriche, le scuole, i campi e le città, fra pace apparente e assolata bellezza.

Sempre il 27 aprile, è in programma un incontro che coinvolgerà l'artista Nikita Kadan, l'artista e scrittrice Yevgenia Belorusets, la disegnatrice Sasha Sinimova, la fotografa Valerish (pseudonimo di Valeria Shashenok), il compositore Albert Saprykin e il direttore della fotografia Nastya Roshuk insieme alla Direttrice del Castello di Rivoli Carolyn Christov-Bakargiev e al Direttore artistico delle Serpentine Galleries Hans Ulrich Obrist. (ANSA).