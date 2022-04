Droga e pistola in casa e box, un arresto e una denuncia

(ANSA) - MILANO, 20 APR - Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo, italiano di 55 anni, per detenzione di stupefacenti e di un'arma clandestina e denunciato un altro di 51 anni sempre per detenzione di droga.

Gli agenti del Commissariato Comasina durante un'attività investigativa, avevano avuto l'informazione di un una persona in procinto di ritirare un quantitativo di cocaina e che fosse solito nascondere la droga in un'abitazione e in un box.

Dopo una serie di appostamenti è stata eseguita una perquisizione e gli investigatori hanno trovato in casa del 55enne, in via Malakoff a Corsico, 12,5 chili di hashish, due di cocaina e un revolver calibro 44 magnum con matricola abrasa e 41 cartucce. L'uomo è quindi stato arrestato.

E' stata quindi effettuata un'altra perquisizione in un box di via Molinetto di Lorenteggio. All'interno i poliziotti hanno sequestrato 40 chili di hashish in due grosse confezioni in cartone. In questo caso l'uomo, che è stato denunciato, era già in carcere perché arrestato dalla Polizia di Bergamo per detenzione di cocaina. (ANSA).