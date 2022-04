Covid: in Lombardia il tasso di positività sale al 14,2%

(ANSA) - MILANO, 20 APR - Con 99.023 tamponi eseguiti, sono 14.065 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Lombardia, con un tasso di positività in crescita al 14,2% (ieri, complice il ponte pasquale, 10,6%).

Sono in leggera crescita i ricoveri: 38 in terapia intensiva (+3) e 1.169 negli altri reparti (+22). E' invece di 24 il numero dei decessi, che porta il totale da inizio pandemia a 39.682.

Guardando alle singole province, 4.400 positivi sono stati segnalati a Milano, di cui 1.794 in città, 933 a Bergamo, 1.672 a Brescia, 1.005 a Como, 562 a Cremona, 567 a Lecco, 217 a Lodi, 846 a Mantova, 1.280 a Monza. 715 a Pavia, 186 a Sondrio e 1.289 a Varese. (ANSA).