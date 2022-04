Comune di Milano istituisce Giornata del Gioco il 28 maggio

(ANSA) - MILANO, 20 APR - A Milano il prossimo 28 maggio si terrà la prima Giornata del Gioco dedicata ai bambini e alle bambine di tutta la città. La giornata è stata istituita dal Comune accogliendo la richiesta del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze del Municipio 8.

La Giornata Mondiale del Gioco, promossa nel 1997 dall'International Toy Library Association, è stata fissata dall'Onu il 28 maggio e oggi è celebrata in oltre 40 Paesi, per affermare il diritto al gioco per le bambine e i bambini, ma anche per gli adulti e i nonni. L'iniziativa, come spiega il Comune, è nata dal gemellaggio fra il Consiglio dei ragazzi e delle ragazze del Municipio 8 e quello della città di San Giorgio a Cremano (Napoli), dove la Giornata del Gioco è stata istituita nel 2006.

Proprio ritenendo che "nel corso della pandemia il diritto al gioco sia stato tra quelli più trascurati e disattesi", si legge nella delibera del Comune che istituisce la giornata, è "opportuno sensibilizzare l'intera cittadinanza rispetto a questo tema" e favorire "il coinvolgimento nel gioco non solo di bambini e di ragazzi, attraverso le istituzioni scolastiche, ma anche degli adulti".

La città di Milano ha ricevuto da parte dell'Unicef nel 2016 il riconoscimento di "Città amica delle bambine e dei bambini".

