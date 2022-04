Basket: tegola Ax Milano, per Melli stop di un mese

(ANSA) - MILANO, 20 APR - Sarà di un mese lo stop di Nicolò Melli per una lesione al gemello della gamba destra. E' l'esito degli esami a cui si è sottoposto il capitano dell'AX Milano, uscito nel finale di gara1 persa contro l'Efes. La serie dei playoff di Eurolega è quindi già finita per l'azzurro che conta di rientrare per la post season del campionato italiano.

Una notizia pessima per Milano che, già sotto 0-1, deve rinunciare all'ennesimo giocatore: sono infatti fuori anche Gigi Datome (operato al ginocchio) e Dinos Mitoglou (sospeso per doping). (ANSA).