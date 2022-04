A Milano dal due all'8 maggio torna la Restaurant Week

(ANSA) - MILANO, 20 APR - Da lunedì 2 a domenica 8 maggio torna a Milano la Restaurant Week, una settimana dedicata ai ristoranti della città con menù degustazione a prezzi fissi per tutte le tasche, dai 20 agli ottanta euro.

Per trovare i ristoranti che hanno aderito all'iniziativa - promossa dal Comune di Milano e Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi attraverso Milano&Partners con, Confcommercio Milano e Nexi - e per prenotarsi basta utilizzare la piattaforma YesMilano Restaurants.

La Restaurant Week punta alla sostenibilità, al rispetto dell'ambiente e alla lotta agli sprechi: tra le buone pratiche promosse rientrano l'uso di prodotti a km 0 provenienti dalla filiera corta dell'area metropolitana, l'incentivo alla doggy bag, per portare a casa gli avanzi anzichè buttarli, e la proposta di menù vegeterariani e vegani. "Siamo lieti - ha spiegato l'assessora allo Sviluppo economico del Comune Alessia Cappello - di poter offrire ai milanesi e ai turisti la possibilità di scoprire la città da una diversa prospettiva".

