Ucraina: 12mila studenti parlano di guerra con Emergency

(ANSA) - MILANO, 19 APR - Perché dire basta alla guerra? Che cosa fare per garantire i diritti di tutti? Sono alcuni dei temi al centro della presentazione dell'ultimo libro di Gino Strada "Una persona alla volta' che si terrà alle 10 del 21 aprile a Casa Emergency, a cui si collegheranno in streaming oltre 12 mila studenti degli Istituti superiori di tutta Italia.

L'evento - spiegano da Emergency - sarà l'occasione per un momento di confronto con le nuove generazioni sui grandi interrogativi sulla guerra e sull'impegno nel diffondere una cultura di pace insieme alla curatrice del libro Simonetta Gola, alla conduttrice televisiva Camila Raznovich, e a Nico Piro, giornalista RAI e inviato del TG3.

A Casa Emergency saranno presenti le studentesse e gli studenti di una classe del Liceo Classico "G. Carducci" di Milano che, con le loro domande, parteciperanno attivamente alla diretta, mentre gli studenti in collegamento streaming potranno inviare le loro osservazioni e riflessioni tramite i canali Tik Tok e Instagram di Emergency Le opinioni e le idee che Emergency riceverà dagli studenti saranno raccolte e rielaborate in un documento, che sarà condiviso con tutte le scuole partecipanti per poter continuare ad approfondire in classe i temi trattati durante la diretta. (ANSA).