Schianto in moto: ancora gravi condizioni due ferite

(ANSA) - BERGAMO, 19 APR - Restano gravi ma stabili le condizioni delle due donne, entrambe cinquantanovenni, che viaggiavano con i loro mariti in sella a due delle moto coinvolte nell'incidente avvenuto ieri a Bianzano (Bergamo), sulla provinciale 40. Entrambe sono ancora in prognosi riservata, mentre i due uomini - di 62 e 65 anni - hanno riportato ferite lievi.

Saranno celebrati venerdì, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Gazzaniga, il centro della bassa valle Seriana dove abitavano, i funerali di Giampietro Beltrami e Maria Luisa Bonomi, i coniugi di 56 e 53 anni morti ieri pomeriggio nell'incidente. Questa mattina il parroco di Bianzano, don Pietro Covelli, si è recato al cimitero per la benedizione delle salme. Con lui anche il sindaco Nerella Zenoni e il vicesindaco Tiziano Dall'Angelo. (ANSA).