Musica: i Negrita in concerto contro la leucemia

(ANSA) - MILANO, 19 APR - I Negrita tornano in concerto a Milano per un'occasione speciale: il 19 maggio saliranno infatti sul palco del Teatro Nazionale in favore di ALC - Associazione Laura Coviello Contro La Leucemia ODV - per un evento, a scopo benefico, in trio semi-acustico.

ALC nasce nel 1996 per sopperire alle difficoltà che, in molti casi, gli ospedali pubblici hanno nel reperire fondi necessari ad alleviare le sofferenze di coloro che sono sottoposti a trapianto di midollo osseo. In particolare, ALC, fin dalla sua fondazione, è stata a fianco del Centro Trapianti Midollo Osseo del Policlinico di Milano. Una realtà voluta da Francesco e Nicola, fratelli di Laura Coviello, a cui l'Associazione è dedicata e che ne porta avanti gli obiettivi.

Laura, infatti, studiava per diventare cardiochirurgo e quando le diagnosticarono la leucemia, stava facendo tirocinio al San Paolo. Quella stessa sera disse: "Io vado in pronto soccorso ad aiutare. Non rimango a letto". È proprio questo lo spirito che fin dal 1996 ha animato ALC, che il 19 maggio festeggia i suoi venticinque anni di attività. Fra i prossimi obiettivi, l'acquisto di un nuovo ecografo portatile di ultima generazione da devolvere al Centro Trapianti Midollo Osseo del Policlinico di Milano. (ANSA).