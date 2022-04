Iniziativa di Nespresso per piantare una foresta di caffè

(ANSA) - MILANO, 19 APR - Parte oggi la nuova iniziativa 'Nespresso per Treedom. Coffee for Good' che ha l'obiettivo di creare una nuova foresta di piante di caffé, o meglio di piantare in Guatemala, Kenya e Colombia 10mila alberi.

Il lancio avviene in vista della Giornata mondiale della terra il 22 aprile. Nespresso ha già finanziato la piantumazione dei primi cinquemila alberi. L'obiettivo è di arrivare a diecimila entro l'anno e per questo ha lanciato l'iniziativa per i clienti. Parte del ricavato sarà destinato appunto al progetto realizzato con Treedom, che permette di piantare alberi a distanza e seguire l'evoluzione dei progetti. Ai consumatori sarà offerto in omaggio un astuccio di caffè Colombia e un Qr code per sentirsi parte della foresta Nespresso, prendendo parte con il loro contributo alla sua crescita.

"In Nespresso facciamo della sostenibilità, sia ambientale che sociale, uno dei valori che ci guida nello sviluppo di tutte le nostre attività, perché siamo convinti che ogni tazzina di caffè sia non solo un momento di piacere, ma anche un modo per ripristinare, reintegrare e rinvigorire le risorse dell'ambiente e delle comunità" spiega Michele Frigerio, Direttore Marketing di Nespresso Italiana. E questo viene fatto "scegliendo di piantare l'albero giusto, nel posto giusto, e per il giusto scopo - aggiunge Susanna Finardi, Treedom Partner & Head of Business Partnerships -. L'impegno di Nespresso andrà a beneficio delle comunità rurali coinvolte e di tutti noi". Fra gli obiettivi del gruppo c'è quello che ogni tazza di caffè a zero emissioni di carbonio entro il 2022. Per questo ha investito oltre 13 milioni di franchi svizzeri (quasi 12 milioni di euro) e dal 2014 ha reso possibile la piantumazione di 5 milioni di alberi nei Paesi di origine del caffè.

In Italia il programma di Nespresso "Le città che respirano" finora ha permesso la riforestazione e riqualificazione di oltre 35.000 metri quadri. (ANSA).