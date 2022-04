Coppa Italia: 3-0 al Milan, Inter in finale

(ANSA) - ROMA, 19 APR - L'Inter si è qualificata per la finale di Coppa Italia battendo il Milan 3-0 nella semifinale di ritorno. La gara di andata si era conclusa 0-0. Per i nerazzurri - che l'11 maggio all'Olimpico affronteranno la Juventus o la Fiorentina - sono andati in gol Lautaro Martinez, al 4' e al 40' del primo tempo, e Gosens al 37' st. (ANSA).