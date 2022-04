Da vitigni a orti, Milano premia i più bei giardini pensili

(ANSA) - MILANO, 18 APR - Dall'orto giardino fatto con bancali di legno, a un vitigno di una bianca e nera nelle casse: il Comune di Milano ha premiato i più bei giardini pensili della città con il concorso online 'Premia il tuo verde', che rientra nel progetto Clever Cities. La gara era aperta a progettisti, proprietari, comproprietari di immobili con coperture verdi, un modo per promuovere la creazione di giardini pensili in città. Diciotto le candidature ammesse arrivate entro il 25 marzo, mentre sono state 2.882 le preferenze espresse online al sito priamiailtuoverde.it dove sono visibili tutti i giardini in concorso. La votazione si è chiusa il 14 aprile. Primo classificato con 873 preferenze è il progetto Spazio aperto dell'orto, ovvero un orto giardino creato con dei bancali in legno poggianti su dei piedini, che viene curato dai frequentatori della chiesa metodista e dai condomini dell'edificio dove è stato creato. Secondo (con 246) CommunityOne, un tetto verde creato intorno a un cortile come parte di un progetto di rigenerazione urbana, mentre terzo (con 230) Vendemmiare a Milano, che include una coltivazione di uva bianca e nera. Menzione speciale della giuria tecnica è andato a Banchisa, il giardino pensile realizzato nel nuovo polo chirurgico delle urgenze dell'ospedale San Raffaele. Premio per i vincitori è un supporto economico da parte del Comune per la manutenzione del verde. "Ogni città - ha osservato l'assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi - si presta ad accrescere la presenza del verde non solo progettandone di nuovo ma anche lavorando sull'esistente con il coinvolgimento di tutti, e Milano può essere in questo all'avanguardia". (ANSA).