Ucraina: arcivescovo Milano, celebriamo una Pasqua di tenebre

(ANSA) - MILANO, 17 APR - "Questa che stiamo celebrando è una Pasqua di tenebra. Tenebre rappresentate dalla guerra e dalle tante guerre. Tenebre per le tante famiglie in difficoltà. Ma oggi celebriamo, come nella Resurrezione, la Luce. Luce che squarcia il male, attraverso il bene". Con queste parole l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, è intervenuto oggi a Milano al pranzo di Pasqua della onlus Opera Cardinal Ferrari a Milano.

"Ai volontari, agli operatori, agli ospiti va il mio sincero augurio di Buona Pasqua" ha aggiunto Delpini. All'appuntamento hanno partecipato le persone sole e senza fissa dimora che frequentano abitualmente il Centro diurno, "le tante famiglie che vivono in condizioni di povertà, i tanti volontari" fa sapere in un comunicato la onlus, "oltre ai numerosi rifugiati ucraini" che, dallo scoppio della guerra, l'Opera Cardinal Ferrari ha accolto presso le proprie strutture di residenzialità sociale. (ANSA).