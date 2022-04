Tangenti: giudici, inammissibile revisione processo a Guarischi

(ANSA) - MILANO, 16 APR - Anche la Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione del processo avanzata dall'ex consigliere regionale di Fi Massimo Guarischi, il quale ha quasi finito di scontare la pena in affidamento in prova ai servizi sociali per presunte tangenti nel mondo della sanità lombarda, vicenda per la quale due anni fa invece sono stati assolti "perché il fatto non sussiste" l'ex governatore Roberto Formigoni, l'ex dg della sanità lombarda Carlo Lucchina e l'ex dg dell'Azienda ospedaliera di Cremona, Simona Mariani. Con il provvedimento, di qualche giorno fa, con cui la Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte d'Appello di Brescia dello scorso luglio, l'ex consigliere azzurro, che in pratica ha saldato il suo debito con la giustizia, dovrà però risarcire la Regione Lombardia, parte civile, versando un milione di euro.

La revisione era stata proposta dopo che è diventata definitiva la sentenza con cui i suoi tre coimputati, la cui posizione era stata trasmessa al Tribunale cremonese, erano stati scagionati. L'ex consigliere prima arrestato e poi giudicato in immediato a Milano - si era visto respingere anche l'eccezione di competenza territoriale - era stato condannato a 5 anni di carcere e al risarcimento.

"Faccio fatica a spiegare al mio assistito come sia possibile - ha commentato il suoi difensore, Michele Apicella - condannare il presunto corruttore e non il presunto corrotto.

Nutro grandi dubbi su alcuni orientamenti giurisprudenziali - ha aggiunto il legale - che a volte scavalcano il diritto di un cittadino ad avere giustizia". (ANSA).