Contromano in tangenziale a Bergamo causa incidente, tre feriti

(ANSA) - BERGAMO, 16 APR - Un ventunenne di origini peruviane, residente a Bergamo, che viaggiava a bordo di una Toyota ha imboccato la tangenziale di Bergamo all'altezza di Curno in contromano e si è scontrato contro una Lancia Musa e una Volkswagen Golf che procedevano nel corretto senso di marcia, in direzione di Lecco. Lo schianto, avvenuto tra le uscite di Longuelo e Curno, è stato violento, al punto che l'auto del ventunenne si è ribaltata e il giovane è rimasto incastrato nell'abitacolo.

Solo l'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di estrarlo e affidarlo alle cure mediche: non sarebbe in gravi condizioni. Feriti e portati in ospedale anche i conducenti delle altre due auto coinvolte, di 37 e 47 anni. Nessuno è in pericolo di vita. (ANSA).