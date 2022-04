Bimbo bullizzato da maestre: i genitori presentano denuncia

(ANSA) - MILANO, 16 APR - Sono andati in caserma questo pomeriggio per presentare una denuncia ai carabinieri i genitori del bambino che sarebbe stato bullizzato da tre maestre colleghe della mamma alla scuola primaria Carducci di Pavia.

Ai militari hanno fornito le chat di WhatsApp scoperte per caso dalla mamma in cui insultano il piccolo e si scambiano anche sue foto.

Proprio le fotografie del bambini scambiate nella chat sono state l'oggetto della denuncia presentata oggi. "Ci hanno detto che tratteranno la vicenda con tutta l'attenzione" ha spiegato l'avvocato Luisa Fiore, legale della famiglia, all'ANSA. (ANSA).