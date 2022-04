Aggressione in cantiere, arrestato il terzo fratello

(ANSA) - MILANO, 16 APR - Gli agenti della Questura di Milano hanno fermato un egiziano, fratello di altri due già in carcere con l'accusa di aver accoltellato, giovedì mattina in un cantiere in via Russolo, a Milano, due cugini loro connazionali, ferendoli gravemente, per una questione, almeno secondo quanto emerso nell'immediato, di un lavoro non pagato.

L'uomo, sottoposto a fermo di Polizia giudiziaria, ha 31anni ed è accusato per il tentato omicidio dei due, ancora ricoverati in prognosi riservata.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato l'uomo in viale Zara e hanno sequestrato la vettura utilizzata per la fuga. (ANSA).