Pnrr: per Città metropolitana Milano 22mln per 536mila alberi

(ANSA) - MILANO, 15 APR - Mettere a dimora 536.000 piante in tre anni con un finanziamento di 22 milioni di euro a disposizione grazie al Pnrr. È l'obiettivo della Città metropolitana di Milano che ha pubblicato un bando, aperto fino al 13 maggio 2022, per raccogliere progetti di intervento di riforestazione da parte dei Comuni delle otto zone omogenee di riferimento. Il Ministero della Transizione ecologica ha stanziato quasi 6 milioni di euro per il 2022 (138mila piante) e 2023 (138 mila piante) che raddoppiano nel 2024, con oltre 11 milioni di euro (per 260.000 piante).

Diversi gli obiettivi: preservare e valorizzare la naturalità diffusa, la biodiversità e i processi ecologici legati a ecosistemi pienamente funzionali e resilienti; contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e alla rimozione del particolato nelle aree metropolitane, aiutando così a proteggere la salute; contribuire a ridurre le procedure di infrazione della qualità dell'aria. Sono ammessi progetti per la formazione di boschi nei territori dei Comuni della Città metropolitana, con priorità ad aree destinate alla rigenerazione urbana, zone industriali e commerciali, aree dismesse e già oggetto di bonifica, ma anche degradate, oppure aree agricole non più inserite nel processo produttivo.

"Siamo orgogliosi, come Città metropolitana di Milano, di poter coinvolgere i Comuni del territorio in un'altra importante partita legata al Pnrr", evidenzia la vicesindaca metropolitana Michela Palestra. (ANSA).