Per Obikà, il marchio della famiglia Scuderi, un nuovo ristorante a Milano

Riacquisito da parte della Famiglia Scudieri da un fondo d’investimento a fine aprile 2021, Obika torna ad essere un marchio totalmente italiano. Il totale delle insegne a diretta conduzione giunge a 13 distribuite tra l’Italia, Londra e New York, mentre in franchising i ristoranti sono presenti in Giappone con sei locali, in Portogallo e la prossima apertura sarà a Instanbul in Turchia.

A Milano Davide di Lorenzo, ad del gruppo e Paolo Gallizioli dir. marketing, hanno presentato il nuovo indirizzo di via Cusani che rappresenta il “Flag Store” del format con la mozzarella sempre in grande risalto. L’executive chef del gruppo, Antonia Leone, ha optato per una proposta di cucina mediterranea con forte carattere campano. Non manca la pizza, nel nuovo locale cotta nel forno a legna, sotto la supervisione del maestro pizzaiolo Marcello Costanzo che caratterizza le sue pizze con un impasto di farine selezionate, che si distingue per la leggerezza e la digeribilità.

Novità di userà apertura il banco bar, che richiama quello di Londra, per un momento di aperitivo o di post-d’innesco all’insegna della mixology e di una vasta scelta di distillati e Gin.