Milan, voci di cessione: contatto Investcorp-Elliott

(ANSA) - MILANO, 15 APR - Il fondo mediorientale Investcorp ha avviato trattative in esclusiva con Elliott per rilevare il Milan. Lo riporta Reuters, che cita una fonte vicina all'operazione secondo la quale l'acquisto del club rossonero sarebbe vicino al completamento. Investcorp è un asset manager alternativo con sede in Bahrein che, a giugno 2021, gestiva 37,6 miliardi di asset lungo sei linee di business che includono il private equity, le infrastrutture, la gestione del credito e il comparto immobiliare. Impiega 430 persone in 43 Paesi diversi. I due fondi non hanno commentato a Reuters i rumor. "Il Milan resta focalizzato nel migliorare la sua performance sul campo e nello sviluppo del club", ha invece dichiarato un portavoce del Milan.

Il valore di impresa del Milan che sta emergendo nella trattativa che sta conducendo il fondo mediorientale Investcorp e l'attuale proprietario Elliott si aggira attorno al miliardo di euro inclusi i debiti. Lo riporta l'agenzia Bloomberg.

(ANSA).