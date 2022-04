Il Pio Albergo Trivulzio apre alle visite 7 giorni su 7

(ANSA) - MILANO, 15 APR - Nuove modalità per le visite agli ospiti del Pio Albergo Trivulzio, il polo geriatrico milanese più grande d'Italia. Gli incontri con i famigliari saranno possibili sette giorni su sette, dal lunedì alla domenica, tra le 9.30 e le 17.30. Ampliata anche la durata da 20 a 45 minuti.

L'ampliamento delle disponibilità vuole andare incontro alle esigenze dei parenti che, sulla base di un questionario proposto dalla struttura, hanno espresso il fine settimana come il momento preferito per le visite. L'istituto rende noto di aver raddoppiato il numero del personale e l'intenzione di rafforzare la presenza di volontari che hanno recentemente ripreso l'attività dopo la fase pandemica. I vertici della struttura stanno lavorando, con il coinvolgimento di istituzioni cittadine, ad un progetto rivolto ai giovani di scuole superiori e università milanesi per un volontariato sociale.

Nessuna riduzione delle misure a tutela della salute, specifica l'istituto: ogni visitatore dovrà infatti presentarsi munito di green pass rafforzato e, controllata la temperatura, sarà sottoposto ad un tampone rapido. (ANSA).