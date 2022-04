Covid: pasticciere Iginio Massari dona 2.500 colombe ai sanitari

(ANSA) - BRESCIA, 15 APR - Gesto di generosità da parte di Iginio Massari che ha deciso di dedicare una parte dei dipendenti alla produzione di 2.500 colombe da regalare agli operatori sanitari lombardi. Iginio, Debora e Nicola Massari si sono recati presso l'hub vaccinale di Brescia per consegnare parte delle colombe destinate a tutti i centri lombardi.

"Abbiamo deciso di fare questo gesto - spiega Iginio Massari - perché siamo convinti che tutti noi dobbiamo solo ringraziare coloro che negli ultimi due anni si sono adoperati per sconfiggere una malattia sconosciuta e che ci ha costretti a mesi difficili". "Da parte nostra - aggiunge Debora Massari - un grazie enorme a tutto il personale sanitario per tutto ciò che è stato fatto e si sta facendo non solo sotto l'aspetto professionale ma anche umano. Speriamo che questo piccolo dono possa rendere questa Pasqua un po' più dolce per tutti". (ANSA).